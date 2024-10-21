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Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании

Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов.
Бизнес
21 октября 2024 г. 04:42
Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании

Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже проанализировало отчеты о состоянии каждого подразделения и наметило "следующие шаги". В публикации подчеркнули, что на минувшей неделе компания достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для американской армии.

По данным издания, проблемы в Boeing влияют на всю отрасль. В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777.

Из-за этого производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems планирует уволить 700 рабочих.

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