Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис в компании

Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов.

Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов.

Как передает Report , об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже проанализировало отчеты о состоянии каждого подразделения и наметило "следующие шаги". В публикации подчеркнули, что на минувшей неделе компания достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для американской армии.

По данным издания, проблемы в Boeing влияют на всю отрасль. В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777.

Из-за этого производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems планирует уволить 700 рабочих.