Boeing приостановил закупки российского титана

Американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана

Американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

При этом судьбу совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing концерн не прокомментировал.

"У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет. В настоящий момент компания Boeing приостановила закупки титана из России. Запасы титана и сеть альтернативных поставщиков позволяют Boeing обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов. Компания продолжит предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе", - сообщили в корпорации.

По данным газеты The Wall Street Journal, из России компания получает около трети необходимого количества титана для компонентов самолетов. Остальная часть приходится на США, Японию, КНР и Казахстан.