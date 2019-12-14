Boeing отказался бороться за тендер Пентагона на разработку межконтинентальных баллистических ракет

Компания Boeing отказалась участвовать в конкурсе за получение тендера Пентагона в 85 миллиардов долларов на разработку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на замену Minuteman III.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

"Boeing разочарованы тем, что не смогли представить заявку", - приводит агентство заявление компании. Единственным претендентом на тендер остается компания Northrop Grumman.Пентагон намерен модернизировать межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), объем программы оценивается вмиллиардов долларов.В пятницу компания Boeing приняла окончательное решение не принимать участие в конкурсе на реализацию программы. Еще в июле компания поднимала вопрос несправедливости конкуренции.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего США располагаютракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум догода. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США сгода, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусетысяч километров