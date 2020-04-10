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Boeing может сократить число работников на 10% из-за COVID-19

Boeing может сократить число работников на 10% из-за COVID-19

Крупнейший производитель пассажирских самолетов - американская компания Boeing рассматривает возможность сокращения рабочего персонала на 10% в условиях пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, рассматривается возможность вынужденного увольнения, а также досрочного расторжения контрактов с компенсацией и раннего выхода на пенсию ряда работников. 

Ранее компания Boeing приостановила выплату дивидендов своим акционерам из-за кризиса на фоне пандемии, а также временно прекратила производство на своих объектах в штате Пенсильвания в связи с опасностью распространения коронавируса.

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