Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Беларуси

Дочерняя компания Boeing, ООО "Боинг БЛР", ликвидируется в Беларуси.

Дочерняя компания Boeing, ООО "Боинг БЛР", ликвидируется в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующая запись опубликована в журнале "Юстиция Беларуси".

Издание сообщает, что решение о ликвидации приняли собственники "Боинг БЛР" - зарегистрированные в Нидерландах подразделения Boeing Europe и Boeing Netherlands.

ООО "Боинг БЛР" действовало с октября 2020 года, отвечало за коммуникацию с местными регуляторами и потребителями.

Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Kartoteka.by, ООО "Боинг БЛР" находится в процессе ликвидации в налоговых органах Беларуси с 1 марта текущего года.

В январе 2022 года ООО "Боинг БЛР" было включено в список компаний, доли иностранных участников которых заблокированы решением белорусского правительства в рамках контрсанкций. Иностранным инвесторам запрещено продавать свой бизнес либо каким-то образом выводить свои активы.

Сейчас в парке государственной авиакомпании "Белавиа" находятся 14 самолетов авиастроительной корпорации Boeing.