Bloomberg: Состояние Бидзины Иванишвили увеличилось на 1,13 млрд долларов

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили оказался на 391 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. Его состояние составляет 7,73 млрд долларов.

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили оказался на 391 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. Его состояние составляет 7,73 млрд долларов.

Как передает Report, по данным экономического издания, с начала года до 9 ноября состояние миллиардера увеличилось на 1,13 млрд долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира.

По оценке Bloomberg, большая часть состояния Иванишвили – акции, активы с фиксированным доходом и наличные средства, альтернативные инвестиции и товары. Кроме того, почетный председатель партии собрал коллекцию предметов искусства на 1 млрд долларов.

Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти.