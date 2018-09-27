Bloomberg: Санкции США против России не примут до ноября

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Проект новых антироссийских санкций едва ли пройдет одобрение в конгрессе США до завершения промежуточных выборов в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщили агентству Bloomberg помощник сенатора-республиканца и один из членов конгресса.

Речь идет о новых санкциях против России, которые в том числе предусматривают ограничения против российского госдолга и энергетических проектов.

"Скорее всего, палата представителей США сделает перерыв в конце недели и не вернется к этому вопросу вплоть до 6 ноября, когда выборы в конгресс завершатся, сообщили источники агентства. До этого никаких голосований по вопросу санкций в конгрессе не запланировано", - говорится в материале.

Тем не менее, сенатор Крис Ван Холлен, который является соавтором законопроекта о новых санкциях, заявил, что сенат может принять новые санкции в отношении России до проведения выборов 6 ноября.