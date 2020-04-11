​Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики

Правительство России готовит новый пакет поддержки экономики на фоне коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей (примерно 13,6 млрд долларов США) для новых мер.

По данным источников агентства, окончательное решение по поводу этого плана не принято, продолжается обсуждение деталей.

Отмечается, что часть средств пойдет на субсидирование зарплат граждан, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

Источники подчеркивают, что российское правительство планирует взять деньги не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа.