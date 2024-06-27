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Bloomberg: Оценка SpaceX выросла со $180 млрд до $210 млрд

Bloomberg: Оценка SpaceX выросла со $180 млрд до $210 млрд Космическая корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска ведет переговоры с инвесторами о продаже доли в компании.
Бизнес
27 июня 2024 г. 20:15
Bloomberg: Оценка SpaceX выросла со $180 млрд до $210 млрд

Космическая корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска ведет переговоры с инвесторами о продаже доли в компании.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Цена акций составляет 112 долларов каждая, тем самым стоимость всей компании оценивается в 210 млрд.

Таким образом, SpaceX станет самой дорогой частной компанией в США и второй в мире после китайской ByteDance, стоимость которой оценивается в 268 млрд долларов.

Ранее издание сообщало, что в прошлый раунд финансирования в декабре прошлого года SpaceX оценивалась в 180 млрд долларов.

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