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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.
Бизнес
31 октября 2022 г. 04:36
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart.

Как передает Report, агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.

Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., штаб-квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

- семья Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год);

- семья Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);

- саудовская королевская семья Аль Сауд — $105 млрд (+$5 млрд);

- семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);

- семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries - $84,6 млрд (-$9,1 млрд);

- семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);

- семья Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 млрд;

- семья Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 млрд;

- семья Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding - $45,1 млрд.

Всего в рейтинг вошли 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group и другие.

По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы "слишком сложно отследить".

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Версия на азербайджанском языке "Bloomberg" dünyanın ən zəngin ailələrinin adlarını açıqlayıb

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