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Bloomberg: Миллиардеры стали чаще покупать недвижимость в Дубае, чем в Лондоне

Bloomberg: Миллиардеры стали чаще покупать недвижимость в Дубае, чем в Лондоне Обеспеченные люди чаще предпочитают покупать недвижимость в Дубае, а не в Лондоне.
Бизнес
6 апреля 2023 г. 07:33
Bloomberg: Миллиардеры стали чаще покупать недвижимость в Дубае, чем в Лондоне

Обеспеченные люди чаще предпочитают покупать недвижимость в Дубае, а не в Лондоне.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу одного из агентств недвижимости британской столицы.

Риелтор раскрыл детали своего разговора с одним из клиентов, неназванным миллиардером. Тот продает пентхаус в Белгравии (район в историческом центре Лондона).

"С Лондоном покончено", - заявил миллиардер.

Пентхаус оценивается владельцем в £28 млн. Риелтор считает, что сумма завышена - на деле это - £20 млн. По словам владельца, деньги для него несущественны.

Агент пояснил, что выбор его клиента также пал на Дубай - так как миллиардер не хочет платить налоги.

По британским законам гражданин может не платить налоги на свои доходы за границей в случае, если имеет постоянное место жительства за рубежом.

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