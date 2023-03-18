Bloomberg: Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse может простимулировать развитие экономики Китая

Нестабильная ситуация в банковском секторе США и Европы, вызванная крахом крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank и финансовыми трудностями швейцарского Credit Suisse, может оказать дополнительный импульс развитию экономики Китая.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
"Финансовая нестабильность усиливает неприятие кредитных рисков во всем мире и повышает вероятность рецессии во многих экономиках, за одним заметным исключением - в Китае. Это обусловлено масштабными изменениями контроля в китайском финансовом регулировании. Местная Коммунистическая партия объявила на этой неделе о создании двух новых финансовых органов, которые будут иметь приоритет над государством", - пришли к выводу экономисты компании Nomura Holdings во главе с Робом Суббараманом.
Все это свидетельствует о более широком усилении роли Коммунистической партии Китая в регулировании местного финансового рынка, включая банковский сектор. Укрепление контроля, по задумке властей КНР, должно помочь избежать в дальнейшем тех проблем, с которыми столкнулись кредитные организации в западных странах, уточняется в статье.
"Привлекательность Китая для развивающихся рынков от Индонезии до Бразилии в качестве партнера и модели будет только расти. Весьма вероятно, что КНР станет важным полюсом роста для развивающихся рынков в этом году", - заключили аналитики из Nomura Holdings.