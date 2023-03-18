Bloomberg: Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse может простимулировать развитие экономики Китая

Нестабильная ситуация в банковском секторе США и Европы, вызванная крахом крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank и финансовыми трудностями швейцарского Credit Suisse, может оказать дополнительный импульс развитию экономики Китая.

Нестабильная ситуация в банковском секторе США и Европы, вызванная крахом крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank и финансовыми трудностями швейцарского Credit Suisse, может оказать дополнительный импульс развитию экономики Китая.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка, местный банковский сектор во многом защищен от подобных проблем из-за сильной роли регуляторных органов.

"Финансовая нестабильность усиливает неприятие кредитных рисков во всем мире и повышает вероятность рецессии во многих экономиках, за одним заметным исключением - в Китае. Это обусловлено масштабными изменениями контроля в китайском финансовом регулировании. Местная Коммунистическая партия объявила на этой неделе о создании двух новых финансовых органов, которые будут иметь приоритет над государством", - пришли к выводу экономисты компании Nomura Holdings во главе с Робом Суббараманом.

Все это свидетельствует о более широком усилении роли Коммунистической партии Китая в регулировании местного финансового рынка, включая банковский сектор. Укрепление контроля, по задумке властей КНР, должно помочь избежать в дальнейшем тех проблем, с которыми столкнулись кредитные организации в западных странах, уточняется в статье.

"Привлекательность Китая для развивающихся рынков от Индонезии до Бразилии в качестве партнера и модели будет только расти. Весьма вероятно, что КНР станет важным полюсом роста для развивающихся рынков в этом году", - заключили аналитики из Nomura Holdings.