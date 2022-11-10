Депутат: Налоговые льготы в регионах для начинающих аграриев помогут решить вопрос с безработицей

Предлагаю предоставить налоговые льготы предпринимателям, создающим предприятия аграрной направленности в отдаленных селах Азербайджана.

Налоговые льготы для предпринимателей, начинающих бизнес в аграрном секторе в отдаленных селах Азербайджана, помогут в решении проблем с безработицей.

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулиев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Самая большая проблема в регионах - это безработица. Единственным выходом из этого является развитие малого и среднего бизнеса. Предприниматели, которые только начинают свою деятельность в отдаленных селах, регионах в целом, должны иметь налоговые льготы, а налоговые каникулы, связанные с расходами на инфраструктуру, должны быть продлены до 3 лет", - отметил он.