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Депутат: Налоговые льготы в регионах для начинающих аграриев помогут решить вопрос с безработицей

Депутат: Налоговые льготы в регионах для начинающих аграриев помогут решить вопрос с безработицей Предлагаю предоставить налоговые льготы предпринимателям, создающим предприятия аграрной направленности в отдаленных селах Азербайджана.
Бизнес
10 ноября 2022 г. 12:23
Депутат: Налоговые льготы в регионах для начинающих аграриев помогут решить вопрос с безработицей

Налоговые льготы для предпринимателей, начинающих бизнес в аграрном секторе в отдаленных селах Азербайджана, помогут в решении проблем с безработицей.

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулиев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Самая большая проблема в регионах - это безработица. Единственным выходом из этого является развитие малого и среднего бизнеса. Предприниматели, которые только начинают свою деятельность в отдаленных селах, регионах в целом, должны иметь налоговые льготы, а налоговые каникулы, связанные с расходами на инфраструктуру, должны быть продлены до 3 лет", - отметил он.

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