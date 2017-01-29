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    Бизнесмены из Азербайджана заинтересованы в развитии портов в Украине

    Азербайджан заинтересован в развитии портовой инфраструктуры и сельского хозяйства области

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Предприятия Азербайджана заинтересованы в развитии портовой инфраструктуры и сельского хозяйства Николаевщины Украины.

    Как передает Report, об этом рассказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко по итогам встречи с послом Азербайджана Азером Худеивым.

    По словам губернатора, летом этого года, 40 детей военнослужащих - участников АТО смогут отдохнуть в Турции.

    "Летом 40 детей военнослужащих - участников АТО с Николаевщины отдохнут в Турции. Об этом мы договорились сегодня с Азером Худеивым - послом Азербайджана в Украине. Большое спасибо ему за неравнодушие и помощь", - рассказал губернатор.

    Касательно бизнес-вопросов, Азербайджан заинтересован в развитии портовой инфраструктуры и сельского хозяйства области.

    "Товарооборот между нашими странами растет ежегодно. К сожалению, Николаевская область не на стороне этого процесса. Уверен, что отныне все изменится.

    Предприятия и бизнес Азербайджана заинтересованы принять участие в развитии портовой инфраструктуры и развитии отношений в сфере сельского хозяйства Николаевщины", - отметил Савченко.

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