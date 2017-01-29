Бизнесмены из Азербайджана заинтересованы в развитии портов в Украине

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Предприятия Азербайджана заинтересованы в развитии портовой инфраструктуры и сельского хозяйства Николаевщины Украины.

Как передает Report, об этом рассказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко по итогам встречи с послом Азербайджана Азером Худеивым.

По словам губернатора, летом этого года, 40 детей военнослужащих - участников АТО смогут отдохнуть в Турции.

"Летом 40 детей военнослужащих - участников АТО с Николаевщины отдохнут в Турции. Об этом мы договорились сегодня с Азером Худеивым - послом Азербайджана в Украине. Большое спасибо ему за неравнодушие и помощь", - рассказал губернатор.

Касательно бизнес-вопросов, Азербайджан заинтересован в развитии портовой инфраструктуры и сельского хозяйства области.

"Товарооборот между нашими странами растет ежегодно. К сожалению, Николаевская область не на стороне этого процесса. Уверен, что отныне все изменится.

Предприятия и бизнес Азербайджана заинтересованы принять участие в развитии портовой инфраструктуры и развитии отношений в сфере сельского хозяйства Николаевщины", - отметил Савченко.