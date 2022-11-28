О нас

Бизнесмены Азербайджана и Бельгии обсудили возможности сотрудничества

Бизнесмены Азербайджана и Бельгии обсудили возможности сотрудничества Бизнесмены Азербайджана и Бельгии предприниматели провели встречу в Баку для обсуждения возможностей сотрудничества.
Бизнес
28 ноября 2022 г. 10:25
Бизнесмены Азербайджана и Бельгии обсудили возможности сотрудничества

Предприниматели из Азербайджана и Бельгии провели встречу в Баку для обсуждения возможностей сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций, встреча состоялась при совместной организации AZPROMO, Валлонского агентства по экспорту и инвестициям (AWEX) (Бельгия), Агентством по инвестициям, торговле и экспорту Фландрии (FIT), в рамках торговой миссии в страну бельгийских компаний в сфере здравоохранения, энергетики, транспорта, химической промышленности, торговли, инвестиций и сельского хозяйства Бельгии.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о благоприятном бизнесе и инвестиционном климате, созданном в стране, рассказал об азербайджано-бельгийском торгово-экономическом сотрудничестве, отметил меры, предпринимаемые для расширения связей между бизнесменами.

Посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс высказал свое мнение по вопросам расширения межгосударственной торговли, инвестирования и укрепления партнерства, отметив, что аналогичные меры будут способствовать взаимному сотрудничеству.

В рамках мероприятия были проведены презентации о благоприятном бизнесе и инвестиционном климате Азербайджана, деятельности Агентства развития экономических зон, проведены обсуждения о направлениях расширения торговых связей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Belçikanın iş adamları əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi