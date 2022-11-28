Бизнесмены Азербайджана и Бельгии обсудили возможности сотрудничества

Бизнесмены Азербайджана и Бельгии предприниматели провели встречу в Баку для обсуждения возможностей сотрудничества.

Предприниматели из Азербайджана и Бельгии провели встречу в Баку для обсуждения возможностей сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций, встреча состоялась при совместной организации AZPROMO, Валлонского агентства по экспорту и инвестициям (AWEX) (Бельгия), Агентством по инвестициям, торговле и экспорту Фландрии (FIT), в рамках торговой миссии в страну бельгийских компаний в сфере здравоохранения, энергетики, транспорта, химической промышленности, торговли, инвестиций и сельского хозяйства Бельгии.

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о благоприятном бизнесе и инвестиционном климате, созданном в стране, рассказал об азербайджано-бельгийском торгово-экономическом сотрудничестве, отметил меры, предпринимаемые для расширения связей между бизнесменами.

Посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс высказал свое мнение по вопросам расширения межгосударственной торговли, инвестирования и укрепления партнерства, отметив, что аналогичные меры будут способствовать взаимному сотрудничеству.

В рамках мероприятия были проведены презентации о благоприятном бизнесе и инвестиционном климате Азербайджана, деятельности Агентства развития экономических зон, проведены обсуждения о направлениях расширения торговых связей.