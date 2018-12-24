Бизнесменов Азербайджана призвали правильно воспользоваться реформами

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Система пропуска "Зеленый коридор" будет поддерживать предпринимателей в процессе импорта и экспорта продовольственных товаров и создаст фундамент для соблюдения принципа прозрачности".

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли заявил на мероприятии "Форум участников внешней торговли: внедрение системы пропуска "Зеленый коридор"".

По его словам, Агентство продовольственной безопасности при поддержке Государственного таможенного комитета участвует в контроле за безопасностью пищевых продуктов в импортно-экспортных операциях.

Тахмазли также призвал предпринимателей правильно воспользоваться реформами в этой сфере: "Вопрос здоровых продуктов питания должен быть для вас приоритетным".