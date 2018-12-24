Бизнесменов Азербайджана призвали правильно воспользоваться реформами

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Система пропуска "Зеленый коридор" будет поддерживать предпринимателей в процессе импорта и экспорта продовольственных товаров и создаст фундамент для соблюдения принципа прозрачности".
Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли заявил на мероприятии "Форум участников внешней торговли: внедрение системы пропуска "Зеленый коридор"".
По его словам, Агентство продовольственной безопасности при поддержке Государственного таможенного комитета участвует в контроле за безопасностью пищевых продуктов в импортно-экспортных операциях.
Тахмазли также призвал предпринимателей правильно воспользоваться реформами в этой сфере: "Вопрос здоровых продуктов питания должен быть для вас приоритетным".
Aqşin RafiqoğluАвтор новости