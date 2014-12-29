​Азербайджанский бизнесмен удостоен престижной премии "Человек года: Деловая репутация – 2014" журналом "Business Time"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Известный Азербайджанский бизнесмен Анар Ализаде решением жюри независимого бизнес журнала "Business Time" номинирован на престижную премию "Человек года: Деловая репутация – 2014".

В публикации журнала приводятся следующие основания вручения этой престижной премии Анару Ализаде:

"На сегодняшний день господин Ализаде является учредителем нескольких успешно развивающихся компаний в различных отраслях экономики как в Азербайджане, так и за рубежом. Его прозрачная, справедливая и жесткая стратегия управления позволили выстроить надежные партнерские отношения со многими местными и международными компаниями, а также достойно представлять азербайджанский бизнес на мировой арене.

Прозрачный и эффективный подход в ведении бизнеса в международном масштабе и отважное отстаивание своей справедливой позиции и национальных интересов в борьбе с враждебно настроенными против Азербайджана силами послужили основаниями для принятия независимого решения по присуждению национальной номинации "Деловая Репутация" именно господину Ализаде".

Отметим, что Анар Ализаде с начала 2000 годов добился весомых успехов в различных областях бизнеса как в Азербайджане, так и за его пределами. Группа компаний Union Grand Energy PTE, принадлежащая господину Ализаде, была основана в одной из самых престижных и прозрачных юрисдикций в мире – в Сингапуре. Под эту компанию господин Ализаде консолидировал все существующие компании и зарегистрировал ее представительство в Азербайджане. Впоследствии группа компаний Union Grand Energy стала активно вовлекаться в различные сферы бизнеса в Азербайджане, включая и нефтяной сектор.