Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.

Сегодня Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на конфедерацию.

В онлайн-встрече приняли участие посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, президент конфедерации Мамед Мусаев, вице-президент федерации Пакистана Миан Насир Хан и предприниматели обеих стран.

M.Мусаев положительно оценил шаги, предпринятые в направлении расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном: “Меморандум послужит мостом между бизнесменами обеих стран".

Затем были представлены презентации ASK, Федерации Пакистана, Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан.

Меморандум охватывает вопросы поддержки развития экономических связей между странами, выбора направлений для совместной деятельности, определения проектов и другие вопросы.