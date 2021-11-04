О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве

Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве Сегодня Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.
Бизнес
4 ноября 2021 г. 17:32
Бизнес-структуры Азербайджана и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на конфедерацию.

В онлайн-встрече приняли участие посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, президент конфедерации Мамед Мусаев, вице-президент федерации Пакистана Миан Насир Хан и предприниматели обеих стран.

M.Мусаев положительно оценил шаги, предпринятые в направлении расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном: “Меморандум послужит мостом между бизнесменами обеих стран".

Затем были представлены презентации ASK, Федерации Пакистана, Палаты экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан.

Меморандум охватывает вопросы поддержки развития экономических связей между странами, выбора направлений для совместной деятельности, определения проектов и другие вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistanın biznes qurumları əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини
3 ноября 2021 г. 00:12
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi