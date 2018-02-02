Бизнес-омбудсмен: Азербайджан занимает среди бизнес-партнеров Грузии особое место

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Тбилиси. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанцы обладают особым весом среди вкладывающих в грузинскую экономику инвестиции и работающих в этой стране бизнесменов".

Об этом грузинскому бюро Report заявил бизнес-омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе.

По его словам, правительство Грузии создало нормальные условия для предпринимателей всех стран, построило тесные торговые и бизнес-связи со странами СНГ, Азии, Евросоюза: "Азербайджан занимает среди них особое место. На сегодняшний день большинство имеющих грузинское гражданство азербайджанцев имеют свой бизнес. Большинство из них уже в рамках закона свободно занимаются торговлей с любой страной по своему усмотрению".

Ираклий Леквинадзе отметил, что граждане Азербайджанской Республики также создали в Грузии бизнес-структуры: "На днях я встретился с приехавшими из Азербайджана предпринимателями. Они интересуются бизнес-атмосферой в Грузии, в особенности перспективами развития сельскохозяйственной сферы. Мы предоставили им необходимую информацию и надеемся, что в ближайшее время они приступят к деятельности в нашей стране".

Омбудсмен сказал, что иногда местные и зарубежные предприниматели сталкиваются с некоторыми проблемами: "Некоторые как местные, так и зарубежные предприниматели сталкиваются с некоторыми трудностями в подготовке документов, представлении бизнес-проектов и пр. вопросах. Бизнес-омбудсмен сразу же реагирует на них и решает за короткое время".