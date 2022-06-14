О нас

Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в Лондоне

Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в Лондоне Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритани
Бизнес
14 июня 2022 г. 11:29
Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в Лондоне

Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое состоится сегодня в Лондоне.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Как сообщается, в рамках заседания будут организованы панельные дискуссии на тему Doing Business in Azerbaijan.

AZPROMO проведет презентацию бизнеса и инвестиционных возможностей в Азербайджане.

Сопредседателями межправительственной комиссии между двумя странами являются с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - министр экспорта Майк Фрир.

На заседании планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 4-го заседания Межправительственной комиссии, обсудить дальнейшее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиций, сотрудничество в области энергетического перехода, цифровой экономики, инфраструктуры, сельского хозяйства и других сферах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan’s business & investment opportunities to be presented in London
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın biznes və investisiya imkanları Londonda təqdim olunacaq

Самое важное

Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi