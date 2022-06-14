Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в Лондоне

Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритани

Бизнес и инвестиционные возможности Азербайджана будут представлены в рамках 5-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое состоится сегодня в Лондоне.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Как сообщается, в рамках заседания будут организованы панельные дискуссии на тему Doing Business in Azerbaijan.

AZPROMO проведет презентацию бизнеса и инвестиционных возможностей в Азербайджане.

Сопредседателями межправительственной комиссии между двумя странами являются с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, с британской - министр экспорта Майк Фрир.

На заседании планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 4-го заседания Межправительственной комиссии, обсудить дальнейшее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиций, сотрудничество в области энергетического перехода, цифровой экономики, инфраструктуры, сельского хозяйства и других сферах.