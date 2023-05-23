Бизнес-форум в Вильнюсе открывает новые возможности для партнерства Азербайджана и Литвы

Этот форум является весьма важным событием, особенно с точки зрения обеспечения энергетической независимости и безопасности в Европе.

Этот форум является весьма важным событием, особенно с точки зрения обеспечения энергетической независимости и безопасности в Европе.

Как сообщает Report, об этом заявил учредитель инвестиционной компании Томас Фратер, который принял участие в азербайджано-литовском бизнес форуме, прошедшем в Вильнюсе в рамках официального визита президента Азербайджана в Литву.

"Роль Азербайджана в вопросах энергетики очень значима. И мы заинтересованы в сотрудничестве с вами в этой сфере. В будущем также возможны инвестиции в Азербайджан, с учетом существующих здесь энергоресурсов", - сказал он, подчеркнув еще раз важность Азербайджана как серьезного игрока на энергорынке Европы.

"Жду с нетерпением чтобы в ближайшем будущем обсудить в Баку вопросы сотрудничества. Мы также готовы поддержать усилия Азербайджана в области развития сферы энергоресурсов", - сказал Фратер.

Другой литовский предприниматель, занятый в сфере переработки аграрной продукции и производстве экологически чистых продуктов питания, заявил об интересе к реализации их на азербайджанском рынке. По словам Гинтаса Стасиунаитиса, это не первый азербайджано-литовский форум, в котором участвует его компания, что помогло наладить сотрудничество и поставки ее продукции в Азербайджан.

"Мы надеемся и даже убеждены, что этот форум будет еще более успешным, мы сможем наладить новые связи. Азербайджан очень хороший партнер, мы знаем это, так как уже имеем здесь успешно реализуемые проекты", - сказал он.

Ричардас Спрана, представляющий фирму, сотрудничающую с Государственной нефтяной компанией SOCAR в области технологий и анализа нефтехимических процессов, также расценил этот бизнес-форум как хорошую возможность расширить и углубить деловые связи, найти новые проекты, выгодные обеим сторонам.