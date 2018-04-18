Бизнес-форум Азербайджан-Швейцария пройдет в Баку в июле

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министр экономики, сопредседатель Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Швейцарией Шахин Мустафаев принял посла Швейцарии в Азербайджане Филипа Шталдера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

В ходе встречи Ш.Мустафаев подчеркнул развитие азербайджано-швейцарских отношений и значение, придаваемое главой государства расширению сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что президент Азербайджана ежегодно посещает Давосский форум и другие важные мероприятия, организуемые в Швейцарии.

В настоящее время в Азербайджане действует 71 компания со швейцарским капиталом. Азербайджан инвестировал 1,2 млрд долларов в Швейцарию. Товарооборот между двумя странами достиг 240 млн долларов в 2017 году, что означает рост на 40%. В рамках сотрудничества со швейцарской SECO реализуются различные проекты. В ходе визита в Азербайджан министра по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Йохана Шнайдера-Аммана в июле планируется проведение бизнес-форума, а также презентаций с целью ознакомления с Сумгайытским химико-промышленным парком и Балаханским индустриальным парком.

Ф.Шталдер выразил интерес его страны к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, проекту "Один пояс – один пусть". Отметив, что визит Йохана Шнайдера-Аммана будет способствовать развитию отношений между двумя странами, посол предложил назначить на эти даты открытие строящегося в Сумгайытском химико-промышленным парке завода со швейцарским капиталом.