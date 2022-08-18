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Bizim Market и Novas Home решили сотрудничать с Bolmart, Grandmart и Megastore

Bizim Market и Novas Home решили сотрудничать с Bolmart, Grandmart и Megastore 12 августа одна из самых известных сетей супермаркетов нашей страны, сеть "Bizim market" и магазины непродовольственных товаров "Novas Home" с целью дальнейшего повышения уровня обслуживания покупателей, приняли решение о сотрудничестве с сетями су
Бизнес
18 августа 2022 г. 17:43
Bizim Market и Novas Home решили сотрудничать с Bolmart, Grandmart и Megastore

12 августа одна из самых известных сетей супермаркетов нашей страны "Bizim market" и магазины непродовольственных товаров "Novas Home" с целью дальнейшего повышения уровня обслуживания покупателей, приняли решение о сотрудничестве с сетями супермаркетов "Bolmart", "Grandmart" и "Megastore".

Развитие и управление будущей деятельностью сети магазинов "Bizim market" было поручено Турану Озбахчечи и Эшгину Исмаиллы, которые имеют большой опыт в этой области.

Под их руководством количество действующих магазинов достигло 96, а число сотрудников - 5 000. Верим, что благодаря новому деловому партнерству на отечественном рынке произойдут важные инновации в сфере розничных продаж, а ценность бренда непродовольственных товаров "Novas Home" еще больше возрастет вместе с сетью "Bizim Market".

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Версия на английском языке ФотоBizim market and Novas Home to cooperate with Bolmart, Grandmart, Megastore
Версия на азербайджанском языке Фото"Bizim market" və "Novas Home", "Bolmart", "Grandmart" və "Megastore"la birgə fəaliyyətə qərar verib

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