Bizim Market и Novas Home решили сотрудничать с Bolmart, Grandmart и Megastore

12 августа одна из самых известных сетей супермаркетов нашей страны, сеть "Bizim market" и магазины непродовольственных товаров "Novas Home" с целью дальнейшего повышения уровня обслуживания покупателей, приняли решение о сотрудничестве с сетями су

12 августа одна из самых известных сетей супермаркетов нашей страны "Bizim market" и магазины непродовольственных товаров "Novas Home" с целью дальнейшего повышения уровня обслуживания покупателей, приняли решение о сотрудничестве с сетями супермаркетов "Bolmart", "Grandmart" и "Megastore".

Развитие и управление будущей деятельностью сети магазинов "Bizim market" было поручено Турану Озбахчечи и Эшгину Исмаиллы, которые имеют большой опыт в этой области.

Под их руководством количество действующих магазинов достигло 96, а число сотрудников - 5 000. Верим, что благодаря новому деловому партнерству на отечественном рынке произойдут важные инновации в сфере розничных продаж, а ценность бренда непродовольственных товаров "Novas Home" еще больше возрастет вместе с сетью "Bizim Market".