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Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом

Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом Биржа Nasdaq объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.
Бизнес
16 марта 2023 г. 01:08
Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом

Биржа Nasdaq объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщениях американской торговой площадки.

Она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

"Яндекс" уже заявил, что в ближайшее время подаст в Nasdaq апелляцию. Такую возможность рассматривает и Ozon, сообщила компания. Апелляция должна быть подана в течение семи календарных дней с момента получения уведомления от биржи, а слушания проводятся в 45-дневный срок после обжалования, поясняет компания.

Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала войны в Украине. С тех пор они не возобновлялись.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation — Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) — одна из основных фондовых бирж США, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний.

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