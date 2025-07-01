Birmarket – e-commerce платформа цифровой экосистемы Bir

Платформа Umico, которая открывает безграничные возможности в сфере онлайн-покупок, отныне будет работать под брендом Birmarket. Успешно завершив процесс ребрендинга, маркетплейс предоставляет уникальный опыт онлайн-покупок более чем 2 миллионам клиентов.

Платформа Umico, которая открывает безграничные возможности в сфере онлайн-покупок, отныне будет работать под брендом Birmarket . Успешно завершив процесс ребрендинга, маркетплейс предоставляет уникальный опыт онлайн-покупок более чем 2 миллионам клиентов.

Birmarket, крупнейшая электронная торговая платформа Азербайджана, предлагает своим пользователям сотни тысяч наименований в десятках категорий – от электроники, бытовой техники, средств личной гигиены, ухода за собой и товаров для дома. При этом платформа предоставляет гибкие условия доставки: заказы можно получить в более чем 850 пунктах выдачи по всей стране или оформить курьерскую доставку прямо до двери.

Дополнительно Birmarket предлагает удобные способы оплаты – рассрочку до 24 месяцев, а также возможность оформления кредита на месте, что делает покупки не только доступными, но и максимально комфортными.

Birmarket является неотъемлемой частью цифровой экосистемы Bir, объединяющей Birbank, m10, MilliÖn и другие сервисы. Платформа тесно интегрирована с другими участниками экосистемы, что обеспечивает технологическую совместимость и ускоряет запуск новых функций.

«Запуск бренда Birmarket подчеркивает нашу роль в экосистеме Bir, где покупки, платежи и сервисы работают в едином цифровом пространстве, открывая новые возможности для миллионов пользователей и партнёров», – Рауф Гуламалиев, CEO Birmarket.

Отметим, что с 1 июля 2025 года мобильное приложение Umico автоматически начнёт обновление до бренда Birmarket. Для пользователей достаточно просто обновить приложение . В этот же день начнётся ребрендинг пунктов выдачи заказа, которые продолжат свою деятельность уже под новым названием – Birmarket.

Важно подчеркнуть, что обновление бренда не повлияет на текущие учётные записи, заказы и программы лояльности. Пользователям всё также смогут пользоваться текущими возможностями не предпринимая дополнительных действий.

Экосистема Bir, созданная PAŞA Holding и представленная широкой общественности 7 февраля 2025 года, объединяет под одним брендом ведущие азербайджанские компании, как Birbank, m10, MilliÖn, Birmarket, BakıKart и Trendyol Azərbaycan. Экосистема предлагает интегрированный пользовательский опыт, отвечая на повседневные потребности клиентов в сфере финансов, покупок и транспорта с помощью инновационных решений.