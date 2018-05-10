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    Билясуварский, Джульфинский и Астаринский пограничные таможенно-пропускные пункты перешли на непрерывный режим работы

    Билясувар. 10 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Билясуварский, Джульфинский и Астаринский пограничные таможенно-пропускные пункты перешли на круглосуточный режим работы. 

    Как сообщает аранское бюро Report, в связи с этим между правительствами Азербайджана и Ирана достигнуто соглашение и подписан соответствующий протокол. 

    Цель заключается в том, чтобы добиться устранения задержек при переходе через госграницу обеих стран, а также товарообороте и взаимном грузообороте.

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