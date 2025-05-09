Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.
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"Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", — отметил он.
Благотворительный фонд Гейтса закроется 31 декабря 2045 года. Фонд должен за это время потратить более $200 млрд, добавил бизнесмен.
"Когда я умру, обо мне скажут много разного, но я решил, что среди того, что люди будут говорить, не должно быть фразы "Он умер богатым". Проблем, требующих срочного внимания, слишком много, чтобы я мог позволить себе держаться за ресурсы, которые могут помочь другим", - написал Гейтс, которому в октябре исполнится 70 лет.