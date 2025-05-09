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Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность

Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.
Бизнес
9 мая 2025 г. 04:17
Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность

Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.

Как передает Report, об этом он написал в своем личном блоге.

"Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", — отметил он.

Благотворительный фонд Гейтса закроется 31 декабря 2045 года. Фонд должен за это время потратить более $200 млрд, добавил бизнесмен.

"Когда я умру, обо мне скажут много разного, но я решил, что среди того, что люди будут говорить, не должно быть фразы "Он умер богатым". Проблем, требующих срочного внимания, слишком много, чтобы я мог позволить себе держаться за ресурсы, которые могут помочь другим", - написал Гейтс, которому в октябре исполнится 70 лет.

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