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Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома

Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер.
Бизнес
27 декабря 2022 г. 03:14
Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома
Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, предприниматель оценил объект в меньшую сумму, чем заплатил при покупке.

Гейтс приобрел апартаменты на Пятой авеню за пять миллионов долларов, теперь он попросил за них 4,75 миллиона долларов. В случае продажи предприниматель фактически потеряет несколько сотен тысяч долларов. Изначально он приобрел жилье для дочери, она должна была жить там после окончания университета. По информации издания, девушка вышла замуж и не собирается въезжать в дом.

В распоряжении новых владельцев окажется квартира площадью почти 223 квадратных метра. Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат, рабочий кабинет, кухня и гостиная. Из окон открывается вид на город. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентом в виде синих кресел.

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