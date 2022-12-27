Билл Гейтс потеряет сотни тысяч долларов на продаже дома

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру в Нью-Йорке, которая предназначалась для его дочери Дженнифер.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, предприниматель оценил объект в меньшую сумму, чем заплатил при покупке.

Гейтс приобрел апартаменты на Пятой авеню за пять миллионов долларов, теперь он попросил за них 4,75 миллиона долларов. В случае продажи предприниматель фактически потеряет несколько сотен тысяч долларов. Изначально он приобрел жилье для дочери, она должна была жить там после окончания университета. По информации издания, девушка вышла замуж и не собирается въезжать в дом.

В распоряжении новых владельцев окажется квартира площадью почти 223 квадратных метра. Внутри есть три спальни, столько же ванных комнат, рабочий кабинет, кухня и гостиная. Из окон открывается вид на город. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентом в виде синих кресел.