Бхатти: Бизнесменам из Пакистана следует дать разрешение на проживание в Азербайджане минимум на два года

Бхатти: Бизнесменам из Пакистана следует дать разрешение на проживание в Азербайджане минимум на два года

Многие руководители пакистанских корпораций планируют посетить Азербайджан, чтобы увидеть возможности для бизнеса, которые поддерживает Палата экономического сотрудничества Азербайджан - Пакистан.

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Многие руководители пакистанских корпораций планируют посетить Азербайджан, чтобы увидеть возможности для бизнеса, которые поддерживает Палата экономического сотрудничества Азербайджан - Пакистан. Об этом Report сказал председатель Палаты Хуррем Бхатти. По словам Бхатти, хотя последние два года из-за пандемии существовали визовые ограничения для пакистанцев, недавно была возобновлена выдача электронных виз и запущены прямые авиарейсы между двумя братскими странами. "Многие пакистанские компании и бизнесмены сталкиваются с проблемами при получении разрешений на временное проживание и работу. Кроме того, срок действия разрешений на временное проживание (РВП) составляет от 3 месяцев до 1 года. Чтобы бизнесмены не сталкивались с трудностями, мы предлагаем предоставлять предпринимателям из Пакистана РВП минимум на 2 года. Поскольку из-за этих трудностей бизнесмены теряют мотивацию", - сказал Бхатти. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Bhatti: Businessmen from Pakistan should be permitted to live in Azerbaijan for at least two years