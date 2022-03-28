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Бхатти: Бизнесменам из Пакистана следует дать разрешение на проживание в Азербайджане минимум на два года

Бхатти: Бизнесменам из Пакистана следует дать разрешение на проживание в Азербайджане минимум на два года Многие руководители пакистанских корпораций планируют посетить Азербайджан, чтобы увидеть возможности для бизнеса, которые поддерживает Палата экономического сотрудничества Азербайджан - Пакистан.
Бизнес
28 марта 2022 г. 13:32
Бхатти: Бизнесменам из Пакистана следует дать разрешение на проживание в Азербайджане минимум на два года

Многие руководители пакистанских корпораций планируют посетить Азербайджан, чтобы увидеть возможности для бизнеса, которые поддерживает Палата экономического сотрудничества Азербайджан - Пакистан.

Об этом Report сказал председатель Палаты Хуррем Бхатти.

По словам Бхатти, хотя последние два года из-за пандемии существовали визовые ограничения для пакистанцев, недавно была возобновлена выдача электронных виз и запущены прямые авиарейсы между двумя братскими странами.

"Многие пакистанские компании и бизнесмены сталкиваются с проблемами при получении разрешений на временное проживание и работу. Кроме того, срок действия разрешений на временное проживание (РВП) составляет от 3 месяцев до 1 года. Чтобы бизнесмены не сталкивались с трудностями, мы предлагаем предоставлять предпринимателям из Пакистана РВП минимум на 2 года. Поскольку из-за этих трудностей бизнесмены теряют мотивацию", - сказал Бхатти.

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Версия на английском языке Bhatti: Businessmen from Pakistan should be permitted to live in Azerbaijan for at least two years
Версия на азербайджанском языке Palata: “Pakistanlı biznesmenlərə minimum 2 illik yaşayış icazəsi verilsin”

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