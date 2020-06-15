Безработица в Сингапуре достигла максимально высокой отметки за последние 10 лет

Уровень безработицы в Сингапура в первом квартале достиг рекордной за последние десять лет отметки - 2,4%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник докладе министерства людских ресурсов.

"Уровень безработицы достиг 2,4%, в последнем квартале прошлого года данный показатель составлял 2,3%", - указывается в заявлении. "Всего за первые три месяца работу потеряли 25,6 тыс. человек, между тем в апреле ведомство прогнозировало, что это число составит около 19 тыс. человек", - отмечается в докладе.

Наиболее пострадавшими сферами стали туризм, розничная торговля, рестораны и кафе, развлечения и искусства. При этом относительно благоприятная ситуация сохраняется в области здравоохранения и цифровых технологий. Вместе с тем, как признала в пояснении к докладу министр людских ресурсов Джозефина Тео, "пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения еще не оказали до конца серьезного влияния на рынок труда". По ее словам, "в январе еще проводились развлекательные мероприятия, сохранялся туризм, а также только что был введен запрет на международные поездки".

В конце прошлого месяца вице-премьер, министр финансов Сингапура Хэн Сви Кит объявил о новом пакете экономической помощи в размере 33 млрд сингапурских долларов (23,2 млрд долларов США) для поддержки предприятий, в том числе для сохранения рабочих мест. Таким образом, власти довели до 100 млрд сингапурских долларов (70,3 млрд долларов США), что составляет почти 20% от ВВП, пакеты помощи бизнесу и населению в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса.