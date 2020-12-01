Безработица в Германии в ноябре неожиданно снизилась

Их общее число достигло 2,817 миллиона человек

Безработица в Германии в ноябре снизилась до 6,1% с уровня октября в 6,2%.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, напротив, рост показателя до 6,3%.

Также число безработных в Германии снизилось на 39 тысяч по сравнению с октябрем и составило 2,817 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,9% с отметки октября в 6%, а число безработных — до 2,699 миллиона с 2,76 миллиона человек.