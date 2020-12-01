О нас
Report Georgia
Аудио новости

Безработица в Германии в ноябре неожиданно снизилась

Безработица в Германии в ноябре неожиданно снизилась Их общее число достигло 2,817 миллиона человек
Бизнес
1 декабря 2020 г. 14:06
Безработица в Германии в ноябре неожиданно снизилась

Безработица в Германии в ноябре снизилась до 6,1% с уровня октября в 6,2%.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, напротив, рост показателя до 6,3%.

Также число безработных в Германии снизилось на 39 тысяч по сравнению с октябрем и составило 2,817 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,9% с отметки октября в 6%, а число безработных — до 2,699 миллиона с 2,76 миллиона человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi