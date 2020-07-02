Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4%

Ожидали роста показателя по безработице в мае до 7,7%

Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с уровня апреля в 7,3%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя в мае до 7,7%.

Безработица в ЕС в мае выросла до 6,7% с уровня апреля в 6,6%. В мае 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,6%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в минувшем мае составило 14,37 млн человек, из них в зоне евро — 12,15 млн.