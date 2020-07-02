О нас
Report Georgia

Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4%

Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% Ожидали роста показателя по безработице в мае до 7,7%
Бизнес
0
2 июля 2020 г. 16:05
Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4%

Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% с уровня апреля в 7,3%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя в мае до 7,7%.

Безработица в ЕС в мае выросла до 6,7% с уровня апреля в 6,6%. В мае 2019 года безработица в еврозоне составляла 7,6%, а в ЕС — 6,7%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в минувшем мае составило 14,37 млн человек, из них в зоне евро — 12,15 млн.

Новости партнеров

Другие новости из категории

Инвестиции в недвижимость в России упали до минимума за 12 лет
Инвестиции в недвижимость в России упали до минимума за 12 лет
2 июля 2020 г. 12:32
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд
Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд
2 июля 2020 г. 11:13
AZAL откроет дополнительный специальный рейс в Стамбул
AZAL откроет дополнительный специальный рейс в Стамбул
1 июля 2020 г. 21:20
Как предприниматели могут получить кредит под госгарантии из-за пандемии?
Как предприниматели могут получить кредит под госгарантии из-за пандемии?
1 июля 2020 г. 17:26
Рыночная стоимость портфеля недвижимости ГНФАР возросла
Рыночная стоимость портфеля недвижимости ГНФАР возросла
1 июля 2020 г. 15:21
Предпринимателям станут доступны новые механизмы финансирования
Предпринимателям станут доступны новые механизмы финансирования
1 июля 2020 г. 13:20
В Азербайджане открывается торговый дом Узбекистана
В Азербайджане открывается торговый дом Узбекистана
1 июля 2020 г. 11:55
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане низкий уровень экономического неравенства
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане низкий уровень экономического неравенства
1 июля 2020 г. 11:26
В Азербайджане подорожали сигареты
В Азербайджане подорожали сигареты
1 июля 2020 г. 10:40
Министр: Пандемия и ограничения сказываются на экономике Азербайджана
Министр: Пандемия и ограничения сказываются на экономике Азербайджана
30 июня 2020 г. 17:01

Последние новости

16:43
Президент ЕБРР покинул свой пост В регионе
16:31
Россия продлила запрет на международные полеты Инфраструктура
16:31
Крупный франчайзи ресторанов Pizza Hut и Wendy's в США обанкротился Бизнес
16:30
ВУЗы России могут перенести начало учебного года из-за коронавируса Другие страны
16:18
Восемь сотрудников CBC заразились коронавирусом Здравоохранение
16:05
Безработица в еврозоне в мае выросла до 7,4% Бизнес
16:02
В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений COVID-19 Другие страны
15:54
В Монголии вспышка бубонной чумы, введен карантин Другие страны
15:47
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции Энергетика
15:47
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году Энергетика
15:42
Россия и Азербайджан подпишут меморандум в сфере энергетики Энергетика
15:33
В Нигере освободили десять похищенных гуманитарных работников Другие страны
15:26
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина Внешняя политика
15:26
Новак: Глобальные инвестиции в нефтяную сферу упадут на треть Энергетика
15:22
Азербайджан импортировал из России 1,4 млн тонн зерна АПК