О нас

Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5%

Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5% Безработица в еврозоне в июне увеличилась до 6,5% с майских 6,4%.
Бизнес
1 августа 2024 г. 13:45
Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5%

Безработица в еврозоне в июне увеличилась до 6,5% с майских 6,4%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на уровне 6,4%.

В июне 2023 года безработица в еврозоне также находилась на уровне 6,5%.

Количество безработных в регионе в позапрошлом месяце выросло на 41 тыс. по сравнению с маем, до 11,122 млн.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в июне снизилась до 14,1% с 14,2% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,4%), самый высокий – в Испании (11,5%). Причем в ФРГ показатель остался на уровне предыдущего месяца, а в Испании снизился с майских 11,6%.

Во Франции безработица в июне осталась на отметке 7,4%, в Италии - увеличилась до 7% с 6,9%.

В Европейском союзе безработица в прошлом месяце не изменилась, составив 6%. В июне 2023 года она также находилась на этом уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Unemployment rate in Eurozone increases in June

Другие новости из категории

Азербайджан начал поставки черной икры в две страны
Азербайджан начал поставки черной икры в две страны
1 августа 2024 г. 13:02
Торгпред: Российские компании подали заявки на 24 проекта для деятельности в Карабахе
Торгпред: Российские компании подали заявки на 24 проекта для деятельности в Карабахе
1 августа 2024 г. 11:17
В Азербайджане начнется производство инсулина в следующем году
В Азербайджане начнется производство инсулина в следующем году
1 августа 2024 г. 09:25
Китайские продавцы Temu протестуют против высоких штрафов компании
Китайские продавцы Temu протестуют против высоких штрафов компании
31 июля 2024 г. 18:44
Азербайджанские таможенники уничтожили около 700 тыс. безакцизных сигарет
ФотоАзербайджанские таможенники уничтожили около 700 тыс. безакцизных сигарет
31 июля 2024 г. 18:22
Азербайджан начал поставки печенья из еще одной страны
Азербайджан начал поставки печенья из еще одной страны
31 июля 2024 г. 16:34
Азербайджан существенно увеличил импорт чая из Индии
Азербайджан существенно увеличил импорт чая из Индии
31 июля 2024 г. 15:19
Налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества под видом возврата НДС
Налоговая служба предупреждает о новом виде мошенничества под видом возврата НДС
31 июля 2024 г. 12:12
Tesla отзывает в США более 1,8 млн автомобилей из-за проблем с капотом
Tesla отзывает в США более 1,8 млн автомобилей из-за проблем с капотом
30 июля 2024 г. 20:57
Азербайджан увеличил закупки автомобильных шин из Таиланда в 3,5 раза
Азербайджан увеличил закупки автомобильных шин из Таиланда в 3,5 раза
30 июля 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi