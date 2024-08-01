Безработица в еврозоне в июне выросла до 6,5%

Безработица в еврозоне в июне увеличилась до 6,5% с майских 6,4%.

Безработица в еврозоне в июне увеличилась до 6,5% с майских 6,4%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение безработицы на уровне 6,4%.

В июне 2023 года безработица в еврозоне также находилась на уровне 6,5%.

Количество безработных в регионе в позапрошлом месяце выросло на 41 тыс. по сравнению с маем, до 11,122 млн.

Безработица среди молодежи (население до 25 лет) в июне снизилась до 14,1% с 14,2% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,4%), самый высокий – в Испании (11,5%). Причем в ФРГ показатель остался на уровне предыдущего месяца, а в Испании снизился с майских 11,6%.

Во Франции безработица в июне осталась на отметке 7,4%, в Италии - увеличилась до 7% с 6,9%.

В Европейском союзе безработица в прошлом месяце не изменилась, составив 6%. В июне 2023 года она также находилась на этом уровне.