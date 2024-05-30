Безработица в еврозоне в апреле обновила исторический минимум

Безработица в еврозоне в апреле 2024 года понизилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее.

Безработица в еврозоне в апреле 2024 года понизилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

Уровень безработицы в валютном блоке достиг нового минимума за всю историю подсчета показателя.

Количество безработных в еврозоне за прошлый месяц уменьшилось на 100 тыс. человек до 10,998 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в апреле снизилась до 14,1% с пересмотренных 14,3% месяцем ранее.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,2%), самый высокий – в Испании (11,7%). Во Франции и Италии показатель в апреле составил 7,3% и 6,9% соответственно.

В ЕС безработица в прошлом месяце не изменилась и составила 6%. В апреле 2023 года она также находилась на уровне 6%.