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Безос: Власти США должны проводить проверки в отношении Amazon

Безос: Власти США должны проводить проверки в отношении Amazon Руководитель американской корпорации Amazon Джефф Безос согласен с тем, что власти США должны регулярно проводить проверки в отношении нее.
Бизнес
29 июля 2020 г. 08:07
Безос: Власти США должны проводить проверки в отношении Amazon

Руководитель американской корпорации Amazon Джефф Безос согласен с тем, что власти США должны регулярно проводить проверки в отношении нее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном на сайте компании тексте речи предпринимателя, с которой он, как планируется, выступит в среду в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

"Я считаю, что Amazon должны тщательно проверять. Нам следует проводить тщательные проверки в отношении всех крупных институтов, будь то компании, ведомства или неправительственные организации. Наша обязанность состоит в том, чтобы показывать при этих проверках отличные результаты", - отметил Безос.

В его выступлении заостряется внимание на том, что компания Amazon в течение последнего десятилетия инвестировала в США $270 млрд". Безос также подчеркивает, что "на Amazon приходится менее 1%" мирового розничного рынка, который он оценивает в $25 трлн, и "менее 4% розничной торговли в США". Согласно приведенным в тексте выступления данным, в магазинах Amazon, в частности, представлена продукция 1,7 млн предприятий малого и среднего бизнеса со всего мира. Безос подчеркивает, что "миру нужны большие компании", не только маленькие.

На указанном заседании комитета законодатели, как ожидается, также заслушают выступления руководителей компаний Facebook, Apple и Google. В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.

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