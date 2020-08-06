О нас
Report Georgia

Безос в 2020 году продал акции Amazon более чем на $7 млрд

Безос в 2020 году продал акции Amazon более чем на $7 млрд Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на 3,1 млрд долларов США.
Бизнес
6 августа 2020 г. 07:34
Безос в 2020 году продал акции Amazon более чем на $7 млрд

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на 3,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос ранее в этом году сбыл ценные бумаги Amazon свыше чем на 4,1 млрд долларов США. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций более 7,2 млрд долларов США и владеет еще 54 млн акций корпорации стоимостью более 170 млрд долларов США.

Отметим, что в 2019 году Безос продал ценные бумаги на 2,8 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bezos 7,2 milyard dollar dəyərində Amazon səhmlərini satıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

08:27
TikTok создаст в Ирландии свой первый дата-центр на территории Европы ИКТ
08:11
ВидеоГражданин Грузии попал в аварию в Губе Происшествия
07:50
Во Франции за сутки выявлено около 1700 случаев коронавируса Другие страны
07:34
Безос в 2020 году продал акции Amazon более чем на $7 млрд Бизнес
07:16
Водитель совершил ДТП и сломал обе ноги Происшествия
06:55
Парламент Таджикистана назначит дату проведения президентских выборов Другие страны
06:37
Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа ИКТ
06:32
В Италии количество жертв COVID-19 за сутки достигло 10 Другие страны
05:56
ExxonMobil сообщила о возможности сокращения ее нефтегазовых запасов Энергетика
05:56
В Геранбое муж застрелил жену Происшествия
04:14
В Колумбии напали на посла Чили Другие страны
04:03
Минутой молчания почтила Япония память жертв Хиросимы Другие страны
03:42
Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19 ИКТ
03:23
В результате взрыва гранаты в Пакистане пострадали около 40 человек Другие страны
02:03
В Баку в многоэтажном доме вспыхнул пожар Происшествия
Вся новостная лента