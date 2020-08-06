Безос в 2020 году продал акции Amazon более чем на $7 млрд

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на 3,1 млрд долларов США.

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции этой американской корпорации более чем на 3,1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос ранее в этом году сбыл ценные бумаги Amazon свыше чем на 4,1 млрд долларов США. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций более 7,2 млрд долларов США и владеет еще 54 млн акций корпорации стоимостью более 170 млрд долларов США.

Отметим, что в 2019 году Безос продал ценные бумаги на 2,8 млрд долларов США.