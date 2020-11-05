Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на 3,1 млрд млрд долларов США.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Согласно этим документам, Безос в августе сбыл ценные бумаги Amazon на сумму свыше 3,1 млрд млрд долларов США, а в феврале - более чем 4,1. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций в текущем году более 10,3 млрд долларов США по сравнению с 2,8 млрд в прошлом году.
Выручка Amazon в третьем квартале этого года составила 96,1 млрд долларов США, увеличившись на 37% по сравнению с 70 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла 6,3 млрд, то есть 12,37 долларов США на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые - на 37%.