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Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд

Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на 3,1 млрд млрд долларов США.
Бизнес
5 ноября 2020 г. 06:28
Безос продал акции Amazon на сумму более $10,2 млрд
Джефф Безос

Глава Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции корпорации более чем на 3,1 млрд млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, направленные в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этим документам, Безос в августе сбыл ценные бумаги Amazon на сумму свыше 3,1 млрд млрд долларов США, а в феврале - более чем 4,1. С учетом этой недели самый состоятельный человек на Земле выручил на продаже акций в текущем году более 10,3 млрд долларов США по сравнению с 2,8 млрд в прошлом году.

Выручка Amazon в третьем квартале этого года составила 96,1 млрд долларов США, увеличившись на 37% по сравнению с 70 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года. Прибыль достигла 6,3 млрд, то есть 12,37 долларов США на одну акцию. Продажи на территории Северной Америки выросли на 39%, а общемировые - на 37%.

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Версия на азербайджанском языке Bezos "Amazon"un səhmlərini 10,2 milyard dollara satdı

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