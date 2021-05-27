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Безос назвал дату ухода с поста главы Amazon

Безос назвал дату ухода с поста главы Amazon Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду заявил, что оставит свой пост 5 июля.
Бизнес
27 мая 2021 г. 01:41
Безос назвал дату ухода с поста главы Amazon
Джефф Безос

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду заявил, что оставит свой пост 5 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Должность генерального директора перейдет к Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services. Безос же станет исполнительным председателем компании и сосредоточится на новых проектах и инициативах.

Напомним, что Безос еще в феврале этого года сообщил, что оставит пост генерального директора до конца 2021 года, но не уточнил, когда именно это произойдет.

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