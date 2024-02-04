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Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 млн акций основанной им компании Amazon, другие руководители реализуют примерно 440 тыс. ее ценных бумаг.
Бизнес
4 февраля 2024 г. 06:20
Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 млн акций основанной им компании Amazon, другие руководители реализуют примерно 440 тыс. ее ценных бумаг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная на сайте корпорации годовая отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Из документа следует, что план был согласован в ноябре 2023 года. Он предусматривает продажу Безосом "при определенных условиях до 50 млн обычных акций Amazon в течение периода времени, который завершится 31 января 2025 года". Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущем курсе ценных бумаг.

Согласно отчетности, продажу акций Amazon планируют в ближайшие годы и месяцы также не менее семи представителей руководства корпорации и различных ее подразделений. Они намерены реализовать суммарно около 440 тыс. ценных бумаг. По оценкам профильных СМИ, Безосу на данный момент принадлежит около 988 млн акций корпорации.

Amazon была основана в 1994 году как интернет-магазин по продаже книг. Сейчас это одна из крупнейших в мире компаний, продающих товары и услуги через интернет.

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Версия на азербайджанском языке Bezos “Amazon”un 50 milyona qədər səhmini satmaq niyyətindədir

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