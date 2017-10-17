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    Белорусская компания более чем вдвое нарастила экспорт в Азербайджан

    За 8 месяцев Беллесбумпром экспортировал товаров на 9 млн долларов

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза. 

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, за этот период предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана продукции на 9,44 млн долларов.

    В экспорте более 54% занимают пиломатериалы и фанера, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные изделия. 

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