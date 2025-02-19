Belgazercom: Визит премьера Бельгии в Баку - новый этап в развитии двусторонней торговли

Визит премьера Бельгии Александра Де Кро в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29 послужил важным импульсом для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Визит премьера Бельгии Александра Де Кро в Азербайджан для участия в климатической конференции COP29 послужил важным импульсом для укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.

Об этом в интервью Report заявил учредитель и председатель Бельгийско-азербайджанской торговой палаты (Belgazercom) Стеф Горис.

Горис подчеркнул, что это был первый официальный визит главы бельгийского правительства в Баку.

"Для бельгийской стороны участие в COP29 было крайне важным. Александр Де Кро принял участие в мероприятии и встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это был первый визит премьер-министра в Азербайджан, и с этой точки зрения COP29 сыграла ключевую роль для нашей страны", - сказал Горис.

Он предположил, что на встрече лидеров особое внимание было уделено вопросам взаимной торговли и развитию бизнеса.

"После встречи с премьер-министром, которая послужила стимулом для нас, мы решили: давайте начнем с Торговой палаты, потому что правительство действительно заинтересовано в укреплении этих связей. Ведь инициативы должны исходить не только от правительств, но и от деловых кругов с обеих сторон",- добавил глава палаты.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.