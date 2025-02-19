Belgazercоm планирует представлять интересы компаний из Бельгии и Азербайджана

Для Бельгийско-азербайджанской торговой палаты (Belgazercоm) принципиально важно обеспечить двусторонний характер своей деятельности, представляя не только интересы Бельгии в Азербайджане, но и интересы Азербайджана в Бельгии.

Для Бельгийско-Азербайджанской торговой палаты (Belgazercоm) принципиально важно обеспечить двусторонний характер своей деятельности, представляя интересы не только Бельгии в Азербайджане, но и Азербайджана в Бельгии.

Об этом в интервью Report заявил учредитель и председатель палаты Стеф Горис.

Он отметил, что, несмотря на то, что палата основана лишь в декабре 2024 года, в ее состав уже входят около 30 бельгийских компаний.

"Хотя наша палата была основана совсем недавно, ее членами являются уже около 30 бельгийских компаний, что можно считать значительным достижением. Теперь мы активно работаем над расширением сотрудничества и привлекаем к участию и азербайджанские компании. К нам уже присоединились три местные фирмы. Мы надеемся, что после нашего визита в Баку, а также после публикации отчета по его итогам, по нашим оценкам нам удастся наладить контакт с еще большим числом азербайджанских компаний", - сказал Горис.

По его словам, палата стремится достичь баланса, чтобы в ней было представлено равное количество компаний с обеих сторон.

"Конечно, речь не идет об обязательном строгом соотношении. Наша основная цель - обеспечить двусторонний характер работы палаты, чтобы она представляла не только интересы Бельгии в Азербайджане, но и интересы Азербайджана в Бельгии. Это принципиальный момент, который мы хотим подчеркнуть, и я считаю важным донести его до аудитории. Наши компании в основном работают в таких секторах, как транспорт, логистика, методология, информационные технологии и фармацевтика. На данный момент они находятся в поиске надежных партнеров для создания прочного и взаимовыгодного сотрудничества в Азербайджане", - добавил он.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.