Беларусь разработала новые маршруты для экспорта в Азербайджан

Белорусская железная дорога (БЖД) разработала порядка 40 новых логистических маршрутов для экспорта товаров из Беларуси в более чем 20 стран мира, в том числе в Азербайджан, в условиях санкций.

Белорусская железная дорога (БЖД) разработала порядка 40 новых логистических маршрутов для экспорта товаров из Беларуси в более чем 20 стран мира, в том числе в Азербайджан, в условиях санкций.

Как передает Report, об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на министерство транспорта и коммуникаций республики.

"В новых реалиях БЖД совместно с грузовладельцами и логистическими компаниями Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Китая в кратчайшие сроки разработала транспортно-логистические маршруты доставки белорусской продукции более чем в 20 стран мира - порядка 40 маршрутов", – говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что с февраля текущего года ввиду санкционного давления искусственно закрыты порты стран Балтии, кроме того, невозможно осуществлять экспортные поставки и через порты Украины.

"В сложившейся ситуации белорусские грузоотправители переориентировали значительную часть экспорта на восточноазиатское направление, а также перестроили логистические схемы доставки товаров", - сказано в сообщении.

По данным министерства, для организации перевозок по новым направлениям задействован подвижной состав как собственников в Беларуси, в том числе БЖД, так и операторских компаний других государств, количество которого достаточно для обеспечения потребностей белорусских грузоотправителей.

"По итогам работы за 7 месяцев 2022 года наблюдается рост объемов перевозок в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Таджикистан, Россию, в том числе в российские порты, Узбекистан. Увеличено в пять раз количество отправленных контейнерных поездов из Беларуси в Китай", – отмечено в сообщении.