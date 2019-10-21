Беларусь договорилась с Казахстаном об открытии центра беспошлинной торговли

Белорусская компания "Энерго-Оил" подписала договор участника специальной экономической зоны (СЭЗ) с управляющей компанией "Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос".

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы СЭЗ "Хоргос", совместное закрытое акционерное общество (СЗАО) "Энерго-Оил" по поручению правительства Беларуси готовит к открытию магазин беспошлинной торговли "Сделано в Беларуси" на казахстанской территории МЦПС "Хоргос".

Поясняется, что подписание данного договора позволит Беларуси свободно представлять свою продукцию для жителей Западного Китая.

"Здесь Казахстану удалось "прорубить окно в Китай", которое позволяет свободно представлять свою продукцию для жителей Запада Китая. (…) Здесь соблюдаются требования ЕАЭС, что для нас дополнительно комфортно", – сказал заместитель директора "Энерго-Оил" Владимир Кравченко, слова которого приводятся в сообщении. АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" является компанией со стопроцентным участием государства, созданной в рамках реализации соглашений между правительствами Казахстана и КНР.

МЦПС "Хоргос" имеет статус специальной экономической зоны (СЭЗ). Все, кто на казахстанской части МЦПС "Хоргос" осуществляют приоритетные виды деятельности по договору с управляющей компанией, имеют право на получение льгот и преференций.