Беларусь огласила сроки вступления в ВТО

Беларусь рассчитывает завершить двусторонние переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) до июня и вступить в организацию в конце 2020 - начале 2021 года.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко журналистам в пятницу в Минске.

"У нас есть определенный премьер-министром срок (вступления в ВТО) - июнь 2020 года", - сказал Евдоченко.

Он отметил, что "даже если мы не сможем вступить летом, мы планируем завершить все двусторонние переговоры к июню этого года". Евдоченко пояснил, что если технически переговоры будут завершены к лету, то у сторон есть около полугода для сверки текстов документов, обязательств, каждая страна еще раз проверяет все заключенные договоренности.

Таким образом, продолжил он, где-то в конце года - начале следующего года Беларусь может вступить в ВТО. "Технически вступление в ВТО возможно четыре раза в год - на любой генеральной сессии совета ВТО. Поэтому время у нас есть до конца этого года", - заявил первый замминистра.

Беларусь активизировала переговоры по присоединению к ВТО с весны 2016 года. Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска стать членом организации в 2020 году.