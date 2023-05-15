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Беларусь обозначила перспективы экономического сотрудничества с Азербайджаном

Беларусь обозначила перспективы экономического сотрудничества с Азербайджаном Сложная мировая политическая конъюнктура не оказала никакого негативного влияния на отношения между Азербайджаном и Беларусью и взаимовыгодное экономическое сотрудничество является флагманом дальнейшего развития отношений между странами.
Бизнес
15 мая 2023 г. 20:11
Беларусь обозначила перспективы экономического сотрудничества с Азербайджаном

Сложная мировая политическая конъюнктура не оказала никакого негативного влияния на отношения между Азербайджаном и Беларусью и взаимовыгодное экономическое сотрудничество является флагманом дальнейшего развития отношений между странами.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, обозначив перспективы двустороннего взаимодействия во время заседания межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, Беларусь значительно увеличила экспорт в Азербайджан трансформаторов, кабелей и другой электротехнической продукции, продукции деревообработки, а также продовольствия. В свою очередь Азербайджан наладил надежный канал поставки в Беларусь овощей и фруктов, которые заменили импорт из недружественных стран, отметил вице-премьер.

"Кроме прямой торговли товарами, все большее значение в расширении связей в экономической сфере занимает реализация взаимовыгодных совместных кооперационных проектов. Сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом стало знаковым проектом для наших стран, показав прекрасный пример эффективного взаимодействия в сфере производственной кооперации. За 17 лет совместной работы на базе завода собрано более 12 тыс. белорусских тракторов, а также около 4 тыс. единиц другой техники (МАЗ, МЗКТ, "АМКОДОР"). Белорусская сторона настроена на продолжение совместной работы по расширению спектра совместно выпускаемой техники, включая зерноуборочные комбайны и современную, отвечающую высоким экологическим стандартам пассажирскую технику (электробусы)", - подчеркнул И. Петришенко.

Вице-премьер видит перспективы в организации поставок в Азербайджан и другой белорусской техники: строительной, коммунальной, железнодорожной, аварийно-спасательной и различных видов специальной техники. Белорусская сторона заинтересована в наращивании поставок в Азербайджан лифтов, а также создании их сборочного производства под соответствующие объемы потребления.

"Кроме того, видим значительный потенциал в совместной реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли Азербайджана, в том числе животноводства. Готовы внедрить наш богатый передовой опыт создания животноводческих комплексов, а также обеспечить потребности в племенном скоте, необходимых технологиях и оборудовании, высокопродуктивных, сбалансированных комбикормах и премиксах. Высокую актуальность имеет проект по созданию совместного производства ветеринарных препаратов на территории Азербайджана", - подчеркнул И. Петришенко.

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Версия на азербайджанском языке Belarus Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini açıqlayıb
Версия на английском языке Prospects for Belarus' cooperation with Azerbaijan outlined

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