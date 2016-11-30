BBF посетил представитель компании TransTech Capital LLP - ФОТО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) посетил генеральный партнер компании TransTech Capital LLP Махмут Синоплу.

Как сообщает Report, М.Синоплу встретился с членом Правления Baku Business Factory Анаром Аскеровым и менеджером по проектам BBF Рашадом Мамедовым.

В ходе встречи генеральный партнер компании TransTech Capital LLP был проинформирован о созданных в компании условиях. Гость ознакомился с проектами, которые реализуются BBF, были обсуждены вопросы обмена опытом между двумя компаниями и взаимного сотрудничества.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.