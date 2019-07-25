Базовые условия реформирования частного бизнеса - СТАТЬЯ

Выживает не самый сильный, а тот, кто быстрее адаптируется (Ч. Дарвин).

Сказанные великим ученым слова в полной мере относятся к бизнесу.

Сегодня, в эпоху изменяющихся экономических реалий, клиентского поведения и роста конкуренции в Азербайджане, наши крупные компании находятся на очень важной стадии своего развития. Многие компании понимают важность адаптации к этим изменениям и хотят к ним приспособиться. Очень важными являются первые шаги на пути реформ, а также упорство в достижении поставленных целей. На этом пути много препятствий. Пройти путь обновления, ведущий к успеху, компания может лишь в том случае, если между менеджерами и владельцами существует взаимопонимание.

За мой 17-летний опыт на руководящих должностях и в профессиональном управлении, я непосредственно внедрял реформы или принимал участие в их реализации в крупных компаниях в различных сферах, поэтому я часто могу оценить успешность-безуспешность изменений, как человек, находящийся непосредственно "на линии огня".

Содержание всей статьи можно резюмировать следующим образом: ВСЕ реформы начинаются с предпринимателя и заканчиваются им лично, а успех изменений напрямую зависит от предпринимателя.

В этой статье я хотел бы отметить три ключевых момента связанной с предпринимателем безуспешности реформ.

Момент первый. Собственник, принявший решение начать реформы своей компании, начинает поиск менеджера, который возьмет на себя миссию реформатора. Какой специалист обычно привлекается к построению системы и управлению изменениями? Тот, кто работает в cхожей сфере, и на первый взгляд это самый логичный ответ. На самом деле это не всегда верное решение. Мой опыт показывает, что между человеком, работающим в системе, и создателем системы есть огромная разница, и человек, долгое время работавший в готовой системе, не знает, как эта система была построена, с какими проблемами она сталкивается и как с ними бороться. Поэтому наши предприниматели обязательно должны определить, на каком этапе находится работа, перед приемом на работу руководителя, который будет осуществлять изменения.

К работе привлекаются профессионалы, но профессионалы в любой области делятся на несколько категорий: высшая, средняя и низшая. Профессионалы низшей и средней категории - это люди с меньшим опытом, недальновидным мышлением, слабой репутацией и малым кругом знакомств в деловом мире, неспособные строить работу в систематическом и долгосрочном ключе, психологически слабые, теоретические знания которых больше практического опыта. Результат будет, но он не будет основательным и устойчивым.

Лидер высшего уровня - это человек, обладающий дальновидным мышлением, решающий дела основательно и систематически, психологически и эмоционально сильный и сдержанный, имеющий круг знакомств во многих сферах в деловом мире, теоретические знания которого полностью совпадают с реальной практикой.

Заработная плата этих специалистов и условия, которые они требуют, также очевидно разные. В связи с этим я настоятельно рекомендую предпринимателям - рассматривать вопрос привлечения высококлассного специалиста как инвестицию в развитие. Точно так же, как вы рассматриваете долгосрочные инвестиции в оборудование и расходы на мебель, думайте и о привлечении профессионалов. Вы обязательно увидите выгоду.

Второй момент относительно предпринимателя, который я хочу упомянуть, связан с предоставлением свободы профессионалам. Очень важно, что руководитель является выпускником самого современного в мире университета и имеет большой опыт, но только если ему предоставлена свобода в действиях. Мой опыт показывает, что результат работы профессионального менеджера ограничен коридором, допускаемым предпринимателем. Он привязывает к себе в принятии решения даже по самым мелким вопросам, и, следовательно, скорость работы зависит от способности предпринимателя понимать и принимать решения.

Третий момент касается непосредственной поддержки предпринимателем реформ. Не секрет, что порой в крупных компаниях, внедряющих изменения, руководители, являющиеся членами старой команды, выступают против реформ. Сопротивление изменениям встречается в разных формах - сокрытие информации, психологическое давление, создание искусственных барьеров и расстановка "ловушек". В таких случаях начинается конфликт между командой реформаторов и "старой" командой, и в этой борьбе происходят значительные потери энергии и времени, а это не только задерживает работу, но и наносит ущерб компании. Активная и значимая позиция предпринимателя, хорошо знакомого со старой командой, очень важна.

Мой опыт показывает, что реформы, получающие полную и бескомпромиссную поддержку предпринимателя, принимающего непосредственное участие в них, бывают успешными. Привлекая самых сильных профессионалов, но оставаясь вне процесса, предприниматель ведет компанию к неудаче.

Уважаемые предприниматели!

Простых решений для адаптации к современным условиям не существует. Нужны основательные, радикальные изменения профессиональной культуры внутри компании с долгосрочными результатами. Поэтому нанимайте профессионалов - лучших профессионалов, дайте им свободу и поддерживайте их!

Фахри Агаев