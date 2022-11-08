Bayer увеличил чистую квартальную прибыль

Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG увеличил чистую прибыль в 6,4 раза в третьем квартале

Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG увеличил чистую прибыль в 6,4 раза в третьем квартале.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 546 млн евро против 85 млн евро годом ранее. Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) повысилась до 2,451 млрд евро с 2,089 млрд евро.

Выручка выросла на 15,3% и достигла 11,281 млрд евро против 9,781 млрд евро годом ранее. При этом значительное позитивное влияние на показатель оказало изменение курсов обмена валют.

EBITDA и выручка превзошли прогнозы аналитиков, в то время как чистая прибыль оказалась несколько хуже ожиданий, сообщает MarketWatch.

Чистый долг Bayer на конец сентября составлял 35,884 млрд евро, что на 1,9% ниже показателя тремя месяцами ранее, сообщается в отчетности.

Компания подтвердила прогноз на 2022 год, в соответствии с которым она ожидает выручку в диапазоне 47-48 млрд евро, скорректированную EBITDA - около 12,5 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Bayer увеличилась на 15,5% (до 52,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX опустился на 14,8%.