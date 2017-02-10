Башкан Гагаузии: Азербайджан является одним из важных партнеров в тюркском мире

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Власти Гагаузии подписали меморандум о сотрудничестве с Обществом турецко-азербайджанского бизнеса, делегация которого прибыла с ознакомительным визитом в молдовский Комрат, сообщает Report со ссылкой на информационный портал Гагаузии.

В автономию делегация прибыла по поручению министра экономики Турции, с которым башкан АТО Гагаузии Ирина Влах встретилась в рамках официального визита в Стамбуле в декабре 2016 года.

Цель визита ─ изучить отрасли экономики, наиболее приемлемые для взаимной торговли и инвестирования.

На встрече с председателем правления Общества турецко-азербайджанского бизнеса Джемалем Йангыном глава автономии подчеркнула "особую роль" Турции в развитии социально-экономической сферы Гагаузии. И. Влах также указала, что Азербайджан является "одним из важных партнеров Гагаузии на международной арене и в тюркском мире".

Башкан подчеркнула, что Гагаузия открыта для инвесторов как с Запада, так и с Востока. А со вступлением в силу соглашения о свободной торговле между Молдовой и Турцией, возможности для работы турецких предприятий в Гагаузии ─ практически неограниченны, добавила она.

Со своей стороны Джемаль Йангын подчеркнул основные направления интереса турецкого и азербайджанского бизнеса ─ текстильная промышленность, туризм, легкая промышленность, финансово-банковский сектор.